الهلال ضد التعاون.. وشباب الأهلي دبي أمام الظفرة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الهلال مجددًا مع التعاون بعد ثلاثة أيام من خسارته الثقيلة أمامه في قبل نهائي كأس ملك السعودية، بينما يلتقي شباب الأهلي دبي مع الظفرة في نهائي كأس رئيس الإمارات.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين الـ 29 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

نهائي كأس رئيس الإمارات:

الظفرة VS شباب الأهلي دبي، الساعة الـ18:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قنوات أبوظبي الرياضية 1و2و3 وقناة دبي الرياضية 1 وقناة الشارقة الرياضية.

الدوري السعودي:

الهلال VS التعاون، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتKSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD.

كأس الاتحاد الآسيوي:

المالكية البحريني VS السويق العُماني، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

القادسية الكويتي VS العهد اللبناني، الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الإسباني:

ريال بيتيس VS إسبانيول، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3 .

الدوري الإيطالي:

أتلانتا VS أودينيزي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

فيورنتينا VS ساسولو، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4 .

الدوري المغربي:

حسنية أغادير VS سريع واد زم، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.