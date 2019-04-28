موعد مباراة نهائي كأس رئيس الإمارات بين شباب الأهلي دبي والظفرة والقنوات الناقلة

تبدو كفة شباب الأهلي دبي هي الأرجح عندما يواجه الظفرة في نهائي كأس رئيس الإمارات، غدًا الاثنين، لكن خالد السناني، حارس الظفرة، يرى أن هذا يخفف الضغوط عن فريقه الذي يخوض النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الظفرة، صاحب المركز الثامن، في بلوغ النهائي على حساب الشارقة متصدر دوري المحترفين ويملك الطموح لحرمان شباب الأهلي من ثنائية محلية بعد تتويجه بكأس المحترفين الشهر الماضي.

وقال السناني في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: ”إنها مباراة تاريخية بالنسبة لنا ونطمح للفوز باللقب بالتأكيد دون تردد ونحن في أتم استعداد ولكل مجتهد نصيب“.

وأضاف: ”من الجيد عدم ترشيحنا للقب لأن هذا يخفف الضغوط عنا. في الكأس لا وجود لفريق كبير وصغير. إنها مباراة واحدة وسنبذل أقصى جهد للفوز مع ضرورة اللعب بتركيز وهدوء ونتمنى ألا نخيب ظن جمهورنا“.

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وأكد الحارس أن فريقه لم يتدرب على ركلات الترجيح.

وتابع: ”لدينا ثقة عمياء في قدرتنا على حسم اللقاء خلال زمن المباراة لذا لم نتدرب على ركلات الجزاء“.

وعاش الصربي فوك راشوفيتش، مدرب الظفرة، تجربة مشابهة في الموسم الماضي حين قاد الفيصلي إلى نهائي كأس ملك السعودية لكنه خسر 3-1 من الاتحاد.

وقال راشوفيتش في مؤتمر صحفي: ”في العام الماضي خضت تجربة مشابهة بالوصول مع فريق صغير إلى نهائي كأس ملك السعودية ضد فريق كبير واكتسبت خبرة من هذه التجربة وسأستغل هذا في الاستعداد للمباراة“.

وأضاف: ”أنا فخور باللاعبين وسعيد بالوصول للمباراة التي لم نتأهل لها بالصدفة وسنثبت ذلك أمام الجميع“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الظفرة ضد شباب الأهلي دبي، غدًا الاثنين، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في تمام الساعة الـ 17:45 بتوقيت القاهرة، الـ18:45 بتوقيت السعودية، الـ19:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.