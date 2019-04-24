شباب الأهلي دبي يكتسح الإمارات بخماسية ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

ارتقى فريق شباب الأهلي دبي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم مؤقتًا، بعد أن اكتسح مضيفه الإمارات بخمسة أهداف لهدف، في افتتاح مباريات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز خماسية شباب الأهلي دبي الإكوادوري خايمي إيوفي (ثلاثة أهداف) في الدقائق 21 و44 و73، ومحمد جابر ومحمد مرزوق في الدقيقتين 7 و29 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الإمارات الوحيد عن طريق يعقوب يوسف في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى شباب الأهلي للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 44 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، اقتنص النصر التعادل من مضيفه الظفرة بهدف لكل منهما.

تقدم الظفرة بهدف عن طريق سعيد الكثيري في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، وعاد النصر ليتعادل في وقت قاتل عبر البرازيلي سيرغيو دوترا جونيور في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الظفرة المركز الثامن برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن النصر.

ويتصدر المسابقة فريق الشارقة برصيد 51 نقطة.