شباب الأهلي دبي يكتسح الإمارات بخماسية ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

ارتقى فريق شباب الأهلي دبي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم مؤقتًا، بعد أن اكتسح مضيفه الإمارات بخمسة أهداف لهدف، في افتتاح مباريات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.
أحرز خماسية شباب الأهلي دبي الإكوادوري خايمي إيوفي (ثلاثة أهداف) في الدقائق 21 و44 و73، ومحمد جابر ومحمد مرزوق في الدقيقتين 7 و29 من زمن اللقاء.
فيما جاء هدف الإمارات الوحيد عن طريق يعقوب يوسف في الدقيقة 39 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، ارتقى شباب الأهلي للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 44 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.
خماسية قاسية تصعب من مهمته في الهروب من منطقة الخطر..#شباب_الأهلي يتخطى مضيفه #الإمارات 5-1 وينتزع وصافة دورينا مؤقتاً#دوري_الخليج_العربي#الإمارات_شباب_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/WkcI2Gs0jO
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
وفي نفس الجولة، اقتنص النصر التعادل من مضيفه الظفرة بهدف لكل منهما.
تقدم الظفرة بهدف عن طريق سعيد الكثيري في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، وعاد النصر ليتعادل في وقت قاتل عبر البرازيلي سيرغيو دوترا جونيور في الدقيقة 88 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة يحتل الظفرة المركز الثامن برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن النصر.
ويتصدر المسابقة فريق الشارقة برصيد 51 نقطة.
بالتعادل الإيجابي..#النصر يعود بنقطة واحدة من ملعب #الظفرة بعد أن كان متأخراً حتى آخر دقيقتين من عمر اللقاء
شاهد هدفي المباراة..#الظفرة_النصر#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/wBJWFlU7bg
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ أبريل ٢٠١٩