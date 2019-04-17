ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الـ 21 (صورة)

اقتنص فريق الشارقة، تعادلًا قاتلًا من ضيفه العين بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم الشارقة بهدف عن طريق البرازيلي إيغور كورونادو في الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

وعاد العين للتعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدف عبر جمال معروف في الدقيقة 34 من زمن المباراة.

ونجح العين في إضافة الهدف الثاني عن طريق الياباني تسوكاسا شيوتاني من ضربة جزاء في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

ولكن الشارقة عاد من جديد ليقتنص التعادل بهدف ثانٍ عبر البرازيلي ويلتون سواريز في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر الشارقة الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي دبي.

فيما يحتل العين المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: