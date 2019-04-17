أهداف مباراة الشارقة والعين.. 2-2 (فيديو)

تقدم إيجور كورونادو لاعب نادي الشارقة بهدف رائع في شباك العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الدوري الإماراتي.

وفي الدقيقة 27 كرة صاروخية سكنت شباك الفريق العيناوي.

وتعادل العين في الدقيقة 35 عن طريق جمال معروف من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ونجح العين في إحراز هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، ولكم عاد الشارقة وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 87.

الشارقة يكتب الكلمة الأولى في المباراة ويتقدم على #العين..

إيجور #كورونادو يفتتح التسجيل بتسديدة من ركلة حرة مباشرة#الشارقة_العين #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/VijiYS65AE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أبريل ٢٠١٩

#العين يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 72..#شيوتاني يسدد في مرمى #الشارقة من ركلة جزاء احتسبها الحكم عمار الجنيبي بعد العودة إلى تقنية الفيديو#الشارقة_العين #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/oSkmruRCbY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أبريل ٢٠١٩

يحتل الشارقة بقيادة مدربه عبد العزيز العنبري الصدارة برصيد 50 نقطة بعد أن حقق الفريق 15 انتصارًا و5 تعادلات دون هزيمة، وسجل الشارقة 45 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

ويحتل العين بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ويعد لقاء اللية الأمل الأخير له في المنافسة على اللقب الذي يبدو صعبًا حتى إذا فاز حامل اللقب، وحقق العين الفوز في 12 مباراة وتعادل مرتين وتلقى 6 هزائم وسجل الفريق 34 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الشارقة بنتيجة 2-1 ، ولم يخسر الشارقة في آخر 3 لقاءات جمعته بالعين في الدوري.. ويعد هداف الشارقة اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز برصيد 14 هدفًا، بينما يتصدر قائمة هدافي العين السويدي ماركوس بيرج برصيد 10 أهداف.