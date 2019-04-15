ولي عهد الفجيرة يوقع عقد إنشاء استاد نادي دبا الرياضي

وقع الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يوم الاثنين، عقدًا لإنشاء وإنجاز ”استاد نادي دبا الرياضي“، الذي أمر به صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مع شركة فوج سنج العالمية بكلفة تقديرية تصل زهاء 100 مليون درهم، على أن يشمل المشروع جميع المرافق الرياضية الحيوية حسب المواصفات العالمية، وحسب المخططات الهندسية التي قدمتها شركة ”المهندسون الاستشاريون“.

وتقدم ولي العهد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على اهتمامه بالتنمية الشاملة والمستمرة للإمارة على كل الأصعدة، مؤكدًا أن إنشاء استاد دبا الرياضي يُعد جزءًا من المشروعات الحيوية التي تقوم الإمارة بتنفيذها، وتمثل نقلة نوعية كبيرة بمستوى الخدمات الأساسية فيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وقال ولي العهد، إن توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بإنشاء استاد دبا الرياضي، جاء لدعم الحركة الرياضية في المدينة وتشجيعًا على التميز وتحقيق الإنجازات.

وتقدم أحمد سعيد الضنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على دعمهما للحركة الرياضية في الإمارة ورعايتهما الكريمة لأبنائها والذي كان له الأثر الأكبر في المردود الكبير الذي تحققه رياضة الفجيرة في المنافسات المحلية والدولية كافة.

وقال الضنحاني، إن استاد دبا الرياضي يشكل أنموذجًا للأندية الرياضية الحديثة حيث صمم بما يلبي متطلبات الاتحاد الآسيوي والدولي ”فيفا“، إلى جانب تنفيذ اشتراطات لجنة دوري المحترفين لإقامة المباريات المحلية والدولية.. مشيرًا إلى أن الاستاد الذي سيتم تنفيذه في فترة أقصاها عام ونصف العام سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف متفرج.