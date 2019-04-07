شقيق أحمد ربيع نجم الجزيرة الإماراتي ينشر فيديو يظهر آخر تطورات الحالة الصحية للاعب (شاهد)

نشر طلال ربيع، شقيق لاعب نادي الجزيرة أحمد ربيع، الذي يرقد في مستشفى راشد بدبي إثر إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة ودية لفريقه مع فريق الإمارات، فيديو حديثًا له وهو يتحدث ويبدو عليه علامات التعافي.

وقال اللاعب في الفيديو: ”الحمدلله أنا أحسن وبخير وشكرًا لكل من سأل عني ودعا لي بالخير“.

اللاعب احمد ربيع يطمئن الجميع على صحته.

– الحمدلله ???????? pic.twitter.com/XHup7GKluz — UAE Sports News ???????? (@action_news) April 7, 2019

اللاعب كان قد أصيب، خلال اللقاء الودي الذي جمع فريقه مع الإمارات، بعد اصطدامه بأحد الأعمدة الموجودة حول الملعب، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

المباراة ألغيت في بداية الشوط الثاني بعد إصابة صاحب الـ23 عامًا، ووقتها كانت تشير النتيجة إلى فوز الجزيرة بهدف وحيد.

واجتمعت لجنة المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات، بمسؤولي اتحاد الكرة؛ لبحث شروط الأمن والسلامة في ملاعب اتحاد الكرة، بعد توجيهات من الشيخ محمد بن راشد أثناء زيارته لأحمد ربيع لاعب الجزيرة، أمس، في المستشفى الذي يرقد فيه مصابًا.

ووجه محمد بن راشد، الهيئة العامة للرياضة وكافة الجهات المعنية، بضرورة التأكيد على تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية في الدولة، بعد حادث أحمد ربيع.

وقال سعيد عبدالغفّار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: ”توجيهات محمد بن راشد أوامر، للتحرك مباشرة في كافة أنحاء الدولة لتفقد المنشآت الرياضية، حفاظًا على سلامة أبنائنا“.

وكان نادي الجزيرة قد أصدر بيانًا طمأن فيه جماهيره على حالة اللاعب، وأنه الآن يرقد في المستشفى تحت المراقبة.