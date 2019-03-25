صور تظهر خطورة العمود الذي اصطدم به لاعب الجزيرة أحمد ربيع

اجتمعت لجنة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات، بمسؤولي اتحاد الكرة، صباح اليوم؛ لبحث شروط الأمن والسلامة في ملاعب اتحاد الكرة، بعد توجيهات من الشيخ محمد بن راشد أثناء زيارته لأحمد ربيع لاعب الجزيرة، أمس، في المستشفى الذي يرقد به مصابًا.

كان ربيع قد أصيب خلال مباراة ودية جمعت نادي الجزيرة بالإمارات، على أحد ملاعب اتحاد الكرة الإماراتي، بعدما اصطدم بقوة بأحد أعمدة الإنارة.

ووجه محمد بن راشد، الهيئة العامة للرياضة وكافة الجهات المعنية، بضرورة التأكيد على تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية بالدولة، بعد حادث أحمد ربيع.

وقال سعيد عبدالغفّار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: ”توجيهات محمد بن راشد أوامر، للتحرك مباشرة في كافة أنحاء الدولة لتفقد المنشآت الرياضية، حفاظًا على سلامة أبنائنا“.

لحظة إصابة أحمد ربيع لاعب الجزيرة في ملعب الاتحاد ????

– ماتشوف شر يارب pic.twitter.com/VwWm7g9Uxs

— UAE Sports News ???????? (@action_news) March 21, 2019

ونشرت صحيفة الاتحاد الرياضي صورًا لزيارة لجنة المنشآت بالهيئة العامة للرياضة للملعب الذي شهد حالة الاصطدام.

#محمد_بن_راشد يزور لاعب #الجزيرة أحمد ربيع بمستشفى دبي للاطمئنان عليهpic.twitter.com/n22AIAqzzA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 24, 2019

وأظهرت الصور خطورة العمود الذي اصطدم به اللاعب، من حيث كونه جزءًا من الملعب بخلاف وجود مسامير خرسانية غليظة وصلبة أسفله؛ ما قد يتسبب في إصابات أكثر خطورة من حالة اللاعب أحمد ربيع.

كان نادي الجزيرة قد أصدر بيانًا طمأن فيه جماهيره على حالة اللاعب، وأنه الآن يرقد في المستشفى تحت المراقبة.

وقالت قناة الشارقة الرياضية، أن ربيع سيعود للملاعب خلال 3 أسابيع.

وغرد حساب يدعى أحمد الحمادي: ”لإدارة الوحدة، حسب إلي أذكره، أنه ملعب فريق ال١٩ ورا القول على طول سور الملعب (حديد)، يعني لو نفس لقطة أحمد ربيع صارت لا سمح الله الضرر ممكن يكون أكبر.أتمنى أكون غلطان وإذا كلامي صح أتمنى الإدارة تتصرف بخصوص الملعب“.