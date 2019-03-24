محمد بن راشد يزور أحمد ربيع لاعب الجزيرة في المستشفى (صور)‎

زار محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، أحمد ربيع، لاعب نادي الجزيرة، الذي يرقد في مستشفى راشد للعلاج بعد إصابة تعرض لها في إحدى المباريات.

ووجه محمد بن راشد الهيئة العامة للرياضة وكافة الجهات المعنية بضرورة التأكيد على تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية في الدولة.

وكان أحمد ربيع قد أُصيب أول أمس الجمعة، في المباراة الودية التي جمعت الجزيرة مع الإمارات، بعد اصطدامه بأحد الأعمدة الموجودة حول الملعب، لينقل إلى المستشفى على الفور.

كما أصدر الجزيرة بيانًا طمأن فيه مشجعيه ومتابعيه على صحة اللاعب أحمد ربيع، وأكد بأن حالته الصحية مستقرة بعد أن تم نقله إلى المستشفى في دبي، حيث يوجد تحت المراقبة الطبية“.

يذكر أن المباراة ألغيت في بداية الشوط الثاني بعد إصابة أحمد ربيع الذي يبلغ من العمر 23 عامًا.