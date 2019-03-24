إسماعيل مطر يتحدث عن إمكانية استمراره في اللعب الدولي

أعرب إسماعيل مطر، نجم نادي الوحدة ومنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، عن تفاؤله بتعيين الهولندي بيرت فان مارفيك، مديرًا فنيًّا لمنتخب بلاده.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، تعيين فان مارفيك، مديرًا فنيًّا لمنتخب الإمارات، خلفًا للمدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الذي ترك منصبه بعد بطولة كأس الأمم الآسيوية التي نظمتها الإمارات في يناير الماضي، وودعت البطولة بعد الهزيمة أمام قطر برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.

ووقع فان مارفيك عقدًا مع الاتحاد الإماراتي يستمر حتى كأس الأمم الآسيوية 2023.

وقال مطر في تصريحات لصحيفة ”ذي ناشيونال“ الإماراتية: ”التعاقد مع فان مارفيك خطوة جيدة للغاية بالنسبة للإمارات، إنه مدرب كبير، وخسر كأس العالم مع هولندا أمام إسبانيا في 2010، قاد العديد من المنتخبات الكبرى، وأبلى بلاءً حسنًا برفقة المنتخب السعودي“.

وأضاف مطر: ”نحتاج إلى هذا النوع من المدربين، الذين يمنحون لاعبينا المزيد من الخبرة. كرة القدم تغيرت الآن، ولم تعد قائمة على المدرسة الكروية القديمة، هناك تقدم كبير في عالم كرة القدم، من حيث التقنيات والإمكانات والأدوات المستخدمة، وبالتالي فإن علينا أن نواكب هذا التطور“.

وتابع: ”أمامنا مستقبل مشرق، لأننا نمتلك لاعبين موهوبين، ولكنهم يحتاجون إلى التوجيه كي يصلوا إلى الأهداف التي يرغب الجميع في تحقيقها، كما قلت، هذا اختيار جيد، وأتمنى للمدرب الجديد كل التوفيق“.

وحول إمكانية استمراره في اللعب الدولي، بعد أن اقترب من عامه السادس والثلاثين، في ظل مشاركاته المستمرة برفقة ناديه الوحدة الإماراتي، قال إسماعيل مطر: ”لا أعلم، ولم أتخذ القرار حتى الآن، بالنسبة لي فإنه من الصعب المشاركة في كأس العالم 2022 أو بطولة كأس آسيا 2023، لقد حان الوقت من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق، بالنسبة لي سأكون سعيدًا لو شاركت في بعض المباريات، إذا كانت هناك حاجة لمشاركتي، سأكون سعيدًا بذلك“.

وحول خططه المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم، قال إسماعيل مطر: ”أود أن أكون مدربًا، ولكن الأمر الصعب في ذلك أنك لا تستطيع تغيير الجميع بالطريقة التي تريدها، يجب أن يملك المدرب عقلية قوية، وهذا هو الهدف الذي أرغب في تحقيقه والوصول إليه، أن أكون قادرًا على تغيير فكر الجيل الجديد؛ كي يكونوا في وضع أفضل سواء داخل الملعب أو خارجه“.