أهداف مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي.. 1/1 (فيديو)

تقدم لوفانور لاعب نادي شباب الأهلي دبي بهدف في شباك الوحدة خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2018/2019، على استاد هزاع بن زايد في العين.

ومع حلول الدقيقة 40 نجح لوفانور في مقابلة عرضية زميله وأودع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول تعادل تيغالي للوحدة من تسديدة صاروخية.

وتغلب الوحدة 4/1 على بني ياس في نصف النهائي، في حين تجاوز شباب الأهلي دبي منافسه النصر بركلات الترجيح 3/1، بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

والوحدة، هو حامل لقب النسخة الأخيرة، وقد حقق اللقب مرتين، في حين يملك شباب الأهلي دبي 3 ألقاب في البطولة، آخرها موسم 2016/2017، هو الأكثر فوزًا بهذه البطولة التي ظهرت مع تطبيق نظام الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008/2009.