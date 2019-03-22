موعد مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي اليوم في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي

يلاقي نادي الوحدة منافسه شباب الأهلي دبي، في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي الإماراتي 2018/2019، على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة النهائية لكأس الخليج العربي الإماراتي على قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

وتغلب الوحدة 4/1 على بني ياس في نصف النهائي، في حين تجاوز شباب الأهلي دبي منافسه النصر بركلات الترجيح 3/1، بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

والوحدة، هو حامل لقب النسخة الأخيرة، وقد حقق اللقب مرتين، في حين يملك شباب الأهلي دبي 3 ألقاب في البطولة، آخرها موسم 2016/2017، هو الأكثر فوزًا بهذه البطولة التي ظهرت مع تطبيق نظام الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008/2009.

وقال المدرب الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق الوحدة: ”مواجهة شباب الأهلي ستكون صعبة وتحتاج إلى المزيد من التركيز، ونحن سنبذل كل ما لدينا من جهد لتحقيق الفوز على فريق كبير“.

وأكمل ”اضطررنا لاستدعاء لاعبين من مرحلة الشباب بالنادي، لتعويض الغيابات الكثيرة عن صفوف الفريق، وبعضهم لم أره من قبل إلا خلال الأيام الأخيرة فقط“.

وواصل ”سنبحث عن أفضل تشكيل بالرغم من كل هذه الغيابات، لكن الفوز بالبطولات يستلزم وجود أفضل العناصر أيضًا“.