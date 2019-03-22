كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الخليج العربي بين الوحدة وشباب الأهلي دبي

يتابع عشاق الكرة الإماراتية مساء الجمعة لقاء الوحدة وشباب الأهلي دبي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم على ملعب ”هزاع بن زايد“ في العين.

يتصارع الفريقان عن حصد اللقب والخروج بالكأس في نهاية المطاف بعد مشوار طويل قطعه الوحدة وشباب الأهلي دبي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة الوحدة وشباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات على ملعب ”هزاع بن زايد“.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

تاريخ الفريقين مع الكأس

فاز شباب الأهلي دبي باللقب 3 مرات سابقة أعوام 2012 و2014 و2017 بينما فاز الوحدة باللقب مرتين عامي 2016 و2018 ويأمل الاحتفاظ باللقب ومعادلة الرقم المسجل باسم فرسان دبي لكونهم الأكثر حصدًا للكأس.

وسبق أن تقابل الفريقان في النهائي في نهائي نسخة 2016 بالمسمى القديم لفرسان دبي الشباب قبل الاندماج مع أهلي دبي، وفاز الوحدة بهدف نيفيس دينلسون.

مشوار الفريقين

صعد الفريقان عبر المجموعة الأولى، وتصدر الوحدة برصيد 16 نقطة بعد أن حصد 5 انتصارات على حساب شباب الأهلي دبي بهدف والوصل وعجمان ودبا الفجيرة واتحاد كلباء، وتعادل مع بني ياس ولم يعرف طعم الهزيمة، وتخطى عقبة الإمارات بخماسية نظيفة في دور الثمانية ثم أطاح بنظيره بني ياس برباعية مقابل هدف في دور الأربعة.

وحصد شباب الأهلي دبي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات على حساب الوصل وعجمان وبني ياس وتعادل مع اتحاد كلباء وخسر أمام الوحدة ودبا الفجيرة ثم أطاح بالجزيرة في ربع النهائي بنتيجة 4/2ثم تخطى عقبة النصر بضربات الترجيح بنتيجة 3/1 بعد التعادل بهدف لكل منهما في نصف النهائي.



الحكم درويش في اختبار خاص

يعد اللقاء بمثابة اختبار خاص للحكم الواعد أحمد عيسى درويش الذي يدير أول نهائي في مسيرته التحكيمية.

ويعاون درويش كل من جمعة المخيني ومحمد العبيدلي ومعهما محمد عبيد الحكم الرابع، وسلطان صالح وزايد العوقلي حكم الفيديو ومحمد عبدالكريم مراقب الحكام.

غيابات الوحدة

يعاني فريق الوحدة من غيابات مؤثرة تصل إلى 9 لاعبين وهو ما اشتكى منه المدرب الهولندي هينك تين كات في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء مؤكدًا أن الفريق يفتقد خدمات الثلاثي المصاب محمد برغش ومحمد عبدالباسط وخليل إبراهيم بجانب سداسي المنتخب الأولمبي وأبرزهم الحارس محمد الشامسي وأحمد راشد ومنصور الحربي إلا أنه تمسك فريقه برغبة التتويج وحصد اللقب.

ويعتمد الوحدة وفقًا للتشكيل المتوقع على طريقة 4-2-3-1 التي يميل لها تين كات بوجود الحارس راشد علي صاحب الـ29 عامًا، الذي ظهر هذا الموسم في 5 مباريات فقط وأمامه الرباعي حمدان الكمالي وماجد عبد الله وإسماعيل الحربي وحسين عباس للدفاع، ويقود خط الوسط المخضرم سلطان الغافري وبجواره الكوري الجنوبي شانج وو ريم المرشح للمشاركة في وسط الملعب؛ لتعويض النقص العددي مع خدمات الموهوب إسماعيل مطر كصانع للألعاب الذي صنع 6 أهداف هذا الموسم رغم أنه لا يشارك كثيرًا مع تين كات.

ويعول الوحدة على قدرات المهاجم القدير الأرجنتيني سباستيان تيغالي هداف الفريق والذي سجل هذا الموسم 15 هدفًا، وصنع 4 أهداف وخلفه الجناح البرازيلي السريع ليوناردو الذي سجل 10 أهداف بجانب طارق أحمد كجناح أيمن.

طموح شباب الأهلي

يملك شباب الأهلي دبي طموحًا كبيرًا من أجل حصد أول بطولة مع مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وخاصة أن فرسان دبي لديهم أمل كبير في العودة بقوة لصراعات المنافسة في الدوري ولو لتحقيق المركز الثالث.

وأكد أروابارينا قبل اللقاء أنه يبحث عن الفوز والتتويج مع اعترافه بصعوبة المهمة ولكن فريقه على حد قوله جاهز لتقديم مباراة كبيرة وحسم اللقب لصالحه على حساب الوحدة.

ويراهن أروابارينا على خبرة الحارس المخضرم ماجد ناصر الذي ساهم بقوة في صعود الفريق من دور الأربعة بالتصدي لركلات الترجيح أمام النصر، وأمامه الرباعي محمد سبيل والمخضرم محمد مرزوق وعبد العزيز هيكل ووليد عباس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الأرجنتيني إيميليانو فيكيو وبجواره مواطنه ماورو دياز الذي صنع 9 أهداف لزملائه هذا الموسم، وماجد حسين وإسماعيل الحمادي بينما يقود الهجوم المخضرم أحمد خليل وبجواره المولودوفي هنريك لوفانور صاحب ال 7 أهداف هذا الموسم.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين ولها حسابات خاصة مثل أي لقاء نهائي في أي بطولة.

وأوضح أن الغيابات ستكون مؤثرة على الفريقين خاصة الوحدة بجانب خبرات اللاعبين مثل أحمد خليل وإسماعيل مطر مؤكدًا أن وجود اللاعبين الأجانب بشكل أكبر في شباب الأهلي دبي سيكون نقطة قوة مهمة.