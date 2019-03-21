مارفيك: أعرف الكثير عن الكرة الإماراتية وهدفي التأهل لمونديال 2022 (فيديو)

شدد الهولندي فان مارفيك المدير الفني الجديد للمنتخب الإماراتي على أن لديه هدفًا وحيدًا في الفترة المقبلة، وهو تأهل ”الأبيض“ إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه إلى وسائل الإعلام: ”سنعمل لهدف واحد، وهو التأهل للمونديال، وهذا على رأس الأولويات“.

وأضاف ”المنتخب الإماراتي لديه أسلحة جيدة كفريق خطير، ونحاول استغلالها لصالح الهدف الرئيس، فأنا أعرف الكثير عن الكرة الإماراتية“.

وأثنى مارفيك على عمر عبد الرحمن ”عموري“ مهاجم المنتخب قائلًا: ”هو أهم أسلحة المنتخب وأتمنى عودته سريعًا للملاعب“.

#فان_مارفيك: سعيد بالمهمة الجديدة.. أعرف الكثيرعن الكرة الإماراتية..

سنعمل لهدف واحد وهو التأهل للمونديال..

المنتخب الإماراتي لديه أسلحة جيدة كفريق خطير وأول تلك الأسلحة هو عمر عبدالرحمن أتمنى عودته سريعاً للملاعب.. pic.twitter.com/tNbjp99m3T — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ مارس ٢٠١٩

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا أمس الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب الهولندي فان مارفيك؛ لتولي تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة.