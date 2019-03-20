رسميًا.. فان مارفيك مدربًا لمنتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا عن التعاقد مع المدرب الهولندي فان مارفيك لتولي تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ولم يعلن اتحاد الكرة عن مدة التعاقد بعد.

وقال اتحاد الكرة الإماراتي في بيان رسمي :“اتحاد الكرة يُكمل إجراءات التعاقد مع الهولندي فان مارفيك لتولي تدريب منتخبنا الوطني“.

اتحاد الكرة يُكمل اجراءات التعاقد مع الهولندي فان مارفيك لتولي تدريب منتخبنا الوطني ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/A38vQEoBxG — UAEFA (@uaefa_ae) March 20, 2019

وأوضح اتحاد الكرة الإماراتي أن المدرب سيتم تقديمه بشكل رسمي غدا الخميس قبل مباراة الإمارات والسعودية الودية.

ولم يجدد اتحاد الإمارات لكرة القدم التعاقد مع المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، بعد الأداء المخيب في كأس آسيا 2019، رغم تأهل الأبيض لنصف النهائي.

وسبق أن قاد فان مارفيك منتخب السعودية للتأهل لكأس العالم 2018، قبل أن يرحل ليتولى أنطونيو بيتزي مهام الأخضر الفنية، كما قاد المدرب الهولندي منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2010 وخسره أمام إسبانيا.