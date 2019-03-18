دبي الرياضية: بيرت فان مارفيك يوافق على تدريب منتخب الإمارات (فيديو)

قالت قناة ”دبي الرياضية“ إن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك وافق على شروط الاتحاد الإماراتي لتولي تدريب المنتخب الأبيض.

ووفقًا لما ورد على برنامج ”الجماهير“ فإن فان مارفيك وافق على شروط الاتحاد الإماراتي لتدريب المنتخب الأول، وتبقى الرتوش الأخيرة التي ستحسم الأمر خلال يومين.

وانتهت مهمة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني مع الإمارات بنهاية مشوار الأبيض في كأس آسيا 2019، حيث ودع من نصف النهائي.

وقررت لجنة المنتخبات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تكليف المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم ”مؤقتًا“ لحين التعاقد مع مدير فني أوروبي.

ونال فان مارفيك، البالغ من العمر 66 عامًا، شهرة واسعة؛ بعدما قاد هولندا للمباراة النهائية لكأس العالم 2010، قبل أن يخسر 0/1 أمام إسبانيا، كما قاد المنتخب الأسترالي، في مونديال 2018، لكنه ودّع البطولة من دور المجموعات.

وكان فان مارفيك قد قاد المنتخب السعودي لكأس العالم 2018، لكنه انفصل عن الأخضر قبل بداية الكرنفال.