إعلان قائمة منتخب الإمارات استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم قائمة المنتخب الأول للمعسكر الداخلي الذي سيقام في أبوظبي من 18 إلى 26 مارس الجاري.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات الأبيض للاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها يوم 17 أبريل المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

خالد عيسى، بندر الإحبابي، أحمد برمان، ريان يسلم (العين)، عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، الحسن صالح، سيف راشد (الشارقة)، مبارك سعيد، محمد إبراهيم سرواش، حبيب الفردان، محمد العكبري، سالم صالح (النصر)، فهد الظنحاني، حسن المحرمي، سهيل النوبي (بني ياس)، سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت (الجزيرة)، علي سالمين (الوصل) عبدالله النقبي (شباب الأهلي دبي)، سهيل المنصوري (الظفرة)، محمد خلفان (الفجيرة)، منصور البلوشي (اتحاد كلباء).

ويخوض المنتخب الإماراتي خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام المنتخب السعودي يوم 21 مارس، في حين يواجه المنتخب السوري يوم 26 مارس.

وكانت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة قد كلفت المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مهام الإشراف على الأبيض في هذا المعسكر.