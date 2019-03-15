الوحدة يصعق بني ياس ويضرب موعدًا مع شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

تأهل نادي الوحدة إلى المباراة النهائية بكأس الخليج العربي الإماراتي، بعد فوزه 4/1 على بني ياس، في نصف النهائي، الجمعة.
وافتتح خليل الحمادي التسجيل للوحدة في الدقيقة الثانية، بعد تسديدات لم تصل الشباك، لكن بيدرو كوندي عدّل الكفة لبني ياس في الدقيقة 13، مستغلًا خطأ فادحًا من دفاع الوحدة.
وتقدم الوحدة مجددًا عبر سبيستيان تيغالي، الذي استغل تسديدة ليوناردو دا سيلفا الذي اصطدمت بالعارضة.
ووقّع ليوناردو دا سيلفا الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 59، وختم تيغالي بالرابع في الدقيقة 88، ويلتقي الوحدة مع شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية.
#الوحدة يتقدم بالهدف الأول مبكراً عن طريق #خليل_إبراهيم#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/GKs1h8XFy5
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩
#بيدرو_كوندي يعادل النتيجة لصالح #بني_ياس مستغلاً خطأ من دفاع نادي #الوحدة..#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/zB2ersxM4u
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩
#تيجالي يضع #الوحدة بالمقدمة من جديد مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 59#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/eDVQBG5fE6
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩
#ليوناردو يطلق رصاصة الرحمة ويسجل الهدف الثالث في اللقاء لصالح الوحدة في الدقيقة 83 #كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/0doNubhGcl
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩
#تيجالي يحسمها بطريقته المعتادة.. #الوحدة يضيف الهدف الرابع في اللقاء لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدف لـ #بني_ياس#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/h46yg8jqcF
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩