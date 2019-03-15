الوحدة يصعق بني ياس ويضرب موعدًا مع شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

تأهل نادي الوحدة إلى المباراة النهائية بكأس الخليج العربي الإماراتي، بعد فوزه 4/1 على بني ياس، في نصف النهائي، الجمعة.

وافتتح خليل الحمادي التسجيل للوحدة في الدقيقة الثانية، بعد تسديدات لم تصل الشباك، لكن بيدرو كوندي عدّل الكفة لبني ياس في الدقيقة 13، مستغلًا خطأ فادحًا من دفاع الوحدة.

وتقدم الوحدة مجددًا عبر سبيستيان تيغالي، الذي استغل تسديدة ليوناردو دا سيلفا الذي اصطدمت بالعارضة.

ووقّع ليوناردو دا سيلفا الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 59، وختم تيغالي بالرابع في الدقيقة 88، ويلتقي الوحدة مع شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية.