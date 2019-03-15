أهداف مباراة الوحدة وبني ياس.. 4/1 لرفاق سبيستيان تيغالي (فيديو)

سجل خليل الحمادي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوحدة مع بني ياس، في نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.
جاء هدف الحمادي بتسديدة قوية من داخل المرمى بعد محاولات فاشلة.
وتعادل بيدرو كوندي لبني ياس في الدقيقة 13.
وسجل سبيستيان تيغالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 59.
ووقع ليوناردو دا سيلفا الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 59.
واختتم تيغالي رباعية الوحدة في الدقيقة 88.
#الوحدة يتقدم بالهدف الأول مبكراً عن طريق #خليل_إبراهيم#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/GKs1h8XFy5
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩
#بيدرو_كوندي يعادل النتيجة لصالح #بني_ياس مستغلاً خطأ من دفاع نادي #الوحدة..#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/zB2ersxM4u
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩
#تيجالي يضع #الوحدة بالمقدمة من جديد مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 59#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/eDVQBG5fE6
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩
#ليوناردو يطلق رصاصة الرحمة ويسجل الهدف الثالث في اللقاء لصالح الوحدة في الدقيقة 83 #كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/0doNubhGcl
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩
#تيجالي يحسمها بطريقته المعتادة.. #الوحدة يضيف الهدف الرابع في اللقاء لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدف لـ #بني_ياس#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/h46yg8jqcF
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ مارس ٢٠١٩