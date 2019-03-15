أهداف مباراة الوحدة وبني ياس.. 4/1 لرفاق سبيستيان تيغالي (فيديو)

سجل خليل الحمادي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوحدة مع بني ياس، في نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

جاء هدف الحمادي بتسديدة قوية من داخل المرمى بعد محاولات فاشلة.

وتعادل بيدرو كوندي لبني ياس في الدقيقة 13.

وسجل سبيستيان تيغالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 59.

ووقع ليوناردو دا سيلفا الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 59.

واختتم تيغالي رباعية الوحدة في الدقيقة 88.