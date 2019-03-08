شباب الأهلي دبي يصعد لنهائي كأس الخليج العربي على حساب النصر بركلات الترجيح (فيديو)

حجز شباب الأهلي دبي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على النصر في مباراة ماراثونية، جمعت الفريقين في نصف النهائي على استاد آل مكتوم، اليوم.

انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، وسجل إيمليانو فيتشو هدف شباب الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 105 من عمر المباراة، وتعادل العميد في الدقيقة 118 من ضربة جزاء أيضًا.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها شباب الأهلي لصالحه بنتيجة (3-1).

وينتظر شباب الأهلي الفائز من مباراة الوحدة وبني ياس المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.