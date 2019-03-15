كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة وبني ياس في نصف نهائي كأس الخليج العربي

يستضيف فريق الوحدة نظيره بني ياس، مساء الجمعة، في نصف نهائي كأس الخليج العربي على ملعب ”آل نهيان“ في ختام دور الأربعة بالبطولة.

وتأهل فريق شباب الأهلي دبي إلى نهائي البطولة بعد إقصائه النصر بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما يوم الجمعة الماضي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح الوحدة وبني ياس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1.

مشوار الفريقين

يسعى الوحدة حامل اللقب لحصد اللقب الثالث في تاريخه والتساوي مع شباب الأهلي دبي بينما يأمل بني ياس بلوغ النهائي لأول مرة بهذه البطولة.

وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات لهذه النسخة وتعادلا دون أهداف، وتفوق قبلها بني ياس في لقاءي الكأس ضد الوحدة عامي 2013 و2015.

وصعد الوحدة متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من خلال 5 انتصارات على حساب شباب الأهلي دبي والوصل ودبا الفجيرة وعجمان واتحاد كلباء والتعادل مع بني ياس ثم أقصى الإمارات بخماسية نظيفة.

وتأهل بني ياس ثالثًا عبر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وتعادل الفريق مع الوصل وعجمان والوحدة وفاز على دبا الفجيرة واتحاد كلباء وخسر أمام شباب الأهلي دبي ثم فجر المفاجأة وأقصى العين من دور الثمانية بهدف نظيف.

مفاجأة بني ياس

يتطلع بني ياس لاستمرار مسلسل مفاجآته في البطولة الإماراتية التي يأمل أن يحمل لقبها لأول مرة في تاريخه بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش الذي أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الوحدة منافس صعب على أرضه ووسط جمهوره ومع خبرات لاعبيه محذرًا من تكرار سيناريو لقاء الدوري الذي خسره بني ياس بنتيجة 4-1 يوم 27 فبراير الماضي وطالب لاعبيه بالتركيز الشديد.

ويدخل بني ياس اللقاء بصفوف مكتملة ويعتمد على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس فهد الظنحاني وأمامه الرباعي أحمد النقبي وخالد هاشمي وحسن المحرمي ويوسف جابر في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سالم علي وحبوش صالح والكولومبي مايكل أورتيجا.. ويلعب في خط الهجوم سهيل النوبي وأحمد الشامسي والإسباني بيدرو كوندي رأس الحربة وأبرز لاعبي بني ياس.

تحدي الوحدة

يسعى الوحدة للحفاظ على لقبه في كأس الخليج العربي والتقدم للنهائي وهو ما أكده مدربه الهولندي هينك تين كات الذي شدد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء على أهمية البطولة بالنسبة لأصحاب السعادة.

ويعاني الوحدة من إجهاد بعض لاعبيه بعد الفوز على الاتحاد السعودي بدوري أبطال آسيا، ويدرس تين كات إراحة بعض اللاعبين ومن بينهم أيضاً محمد عبد الباسط الذي يشكو الإصابة.

ويعتمد الوحدة على حارسه محمد الشامسي وأمامه الرباعي محمد برغش وحمدان الكمالي وأحمد راشد وحسين عباس في خط الدفاع ومنصور الحربي والكوري الجنوبي تشانج وو ريم وخليل الحمادي وطارق أحمد للوسط والبرازيلي ليوناردو والأرجنتيني سباستيان تيجالي للهجوم.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة مهمة للفريقين فالوحدة سيبحث بكل قوة من أجل الفوز والعبور للنهائي وتحقيق بطولة هذا الموسم.

وأضاف: ”الإجهاد عقبة كبيرة أمام الوحدة ولكن بني ياس أيضًا فريق قوي وسيكون له طموح كبير من أجل تحقيق المفاجأة ولاعبه أورتيجا موهوب ويستطيع إزعاج دفاعات الوحدة“.