مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تنطلق الليلة مباريات جولة جديدة في كأس الخليج العربي، والمسابقات الأوروبية الكبرى وتستكمل الجولة 24 لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان فضلًا عن مباريات أخرى.

فيما يأتي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الجمعة الـ 15 من مارس/آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

قبل نهائي كأس الخليج العربي:

الوحدة VS بني ياس ، الساعة الـ 19:15 بتوقيت مكة المكرمة الـ18:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية 2 + قناة دبي الرياضية 1 .

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان:

الرائد VS الباطن ، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ال15:00 بتوقيت القاهرة على قناةKsa Sports 2

الاتفاق VS الشباب ، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةKsa Sports 1

الدوري المصري الممتاز:

الإنتاج الحربي VS النجوم ، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ال16:00 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة و ON sports

الدوريات الأوروبية

ريال سوسيداد VS ليفانتي ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ال 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

كالياري VS فيورنتينا ، الساعة الـ 22:30 بتوقيت مكة المكرمة الـ21:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

بروسيا مونشنغلادباخ VS فرايبوغ ، الساعة الـ 22:30 بتوقيت مكة المكرمة الـ21:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

نيس VS تولوز ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.