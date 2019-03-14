أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ودوري أبطال أوروبا والدوريات الخمس الكبرى

سيطرت أجواء قرعة دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تقام غداً الجمعة بمدينة نيون السويسرية، على الصحافة الرياضية اليوم، حيث سترسم تلك القرعة، وللمرة الأولى، الطريق كاملاً إلى الدور قبل النهائي، المؤهل للمباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد، بالإضافة إلى نتائج الدوري الأوروبي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز الأحداث على مدار الساعة في التقرير التالي:

ريمونتادا آرسنال

لحق فريق آرسنال الإنجليزي، بركب الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بتغلبه على ضيفه رين الفرنسي بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل آرسنال إلى ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى موقعة الذهاب بهزيمته بهدف لثلاثة.

وفي نفس الجولة ودّع فريق انتر ميلان الإيطالي، فعاليات البطولة بالخسارة على ملعبه ووسط جمهوره من ضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي القاري.

وجاء خروج الانتر من البطولة القارية بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.

عقوبة كريستيانو رونالدو

سيطرت حالة من الترقب على نادي يوفنتوس الإيطالي، في ظل الأنباء التي أشارت إلى قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، بالتحقيق في واقعة احتفال رونالدو المثير للجدل، بعد مباراة اليوفي وأتلتيكو مدريد في تورينو، والتي تألق فيها ”الدون“، وسجل ثلاثية البيانكونيري، ليصعد إلى الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 3-2.

وأشارت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن رونالدو يواجه شبح الإيقاف مباراة واحدة في الدور ربع النهائي، إذا ثبت أن احتفاله كان موجهاً لجماهير الروخي بلانكوس.

إلا أن صحيفة ”سبورت“ الإسبانية توقعت أن تكون العقوبة مالية فقط، بتوقيع غرامة قدرها 20 ألف يورو على رونالدو، مثلما حدث مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب الأتلتي، الذي احتفل بنفس الطريقة المشينة في لقاء الذهاب.

صفقة زيدان الأولى

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، من نادي بورتو البرتغالي، مقابل 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ”الدراجاو“.

ويبلغ ميليتاو من العمر 21 عاماً، وانضم إلى ريال مدريد بعقد يستمر حتى عام 2025.

وتعتبر تلك الصفقة هي الأولى للريال في الولاية الثانية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في ظل الوعود التي قطعها رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز على نفسه، بوضع ميزانية قيمتها 300 مليون يورو تحت تصرف ”زيزو“، لتجديد دماء ريال مدريد في الموسم الجديد.

صدمة برشلونة

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية، وذلك في المرحلة الحاسمة بالنسبة للفريق، سواءً على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

أعلن برشلونة غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة ليون مساء الأربعاء بملعب كامب نو.

وأحرز ديمبلي هدفاً في انتصار برشلونة على ليون 5-1، ليصعد البارسا إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وتصبح مشاركة ديمبلي في لقاء الذهاب للدور المقبل مطلع أبريل موضع شك كبير.

أماني كلوب وقلق ساديو ماني

قال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أنه لا يتمنى مواجهة أي من الفرق الإنجليزية الثلاثة المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وصعد ليفربول إلى هذا الدور على حساب بايرن ميونخ الألماني 3-1 بمجموع المباراتين.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ إن السنغالي ساديو ماني أصبح يمثل عنصر قلق لمسئولي ليفربول بعد تألقه مع الريدز في الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدمات ”أسد التيرانغا“.

وأشارت إلى أن مسؤولي ليفربول يجب أن يشعروا الآن بالقلق إزاء مستقبل ماني، بعد أن خطف الأضواء من المصري الدولي محمد صلاح مؤخراً.

صفقة ديبالا – إيكاردي

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي يوفنتوس يرغب في ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم نادي إنتر ميلان، مقابل بيع مواطنه باولو ديبالا إلى النيراتزوري.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يريد استغلال أزمة إيكاردي في الإنتر لضمه إلى صفوف السيدة العجوز، على أن يتخلص من ديبالا، الذي لا يجد مكاناً أساسياً له في تشكيلة الفريق في أعقاب ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع الموسم الجاري من ريال مدريد.

وتابعت: ”يؤمن يوفنتوس بقدرته في إتمام الصفقة التبادلية، مع دفع 20 مليون يورو إضافية للإنتر“.