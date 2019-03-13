نادي الظفرة الإماراتي يتعاقد مع مهاجم منتخب توغو (صورة)

أعلن نادي الظفرة الإماراتي التعاقد مع اللاعب بلالي اكورو ”20“ عامًا، مهاجم منتخب توغو، وذلك بنية الاستثمار.
وكتب حساب النادي على تويتر: ”بهدف الاستثمار، النادي ينجح في التوقيع مع اللاعب التوغولي بلالي أكورو بعقد يمتد لأربعة مواسم ”.
وأضاف: ”اللاعب سيغادر غدًا للانضمام لمنتخب توغو؛ استعدادًا لمباراة بنين القادمة ضمن التصفيات الأفريقية.“
الجدير بالذكر أن اللاعب من مواليد 1999 ويلعب كرأس حربة وكمهاجم ثانٍ.“
بهدف الإستثمار النادي ينجح في التوقيع مع اللاعب التوغولي بلالي أكورو بعقد يمتد لأربعة مواسم ، واللاعب سيغادر غداً للإنضمام لمنتخب توغو إستعداداً لمباراة بنين القادمة ضمن التصفيات الأفريقية.
اللاعب من مواليد 1999 ويلعب كرأس حربة وكمهاجم ثاني. pic.twitter.com/alhrGFAnjw
— نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) ١٣ مارس ٢٠١٩