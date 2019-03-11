أهداف مباراة الوحدة والاتحاد.. 3/1 لرفاق إسماعيل مطر (فيديو)

أهداف مباراة الوحدة والاتحاد.. 3/1 لرفاق إسماعيل مطر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل محمد صالح برغش الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوحدة الإماراتي مع الاتحاد السعودي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف محمد صالح برغش في الدقيقة 16، بعد عمل رائع من الأرجنتيني سبيستيان تيغالي.

وأضاف ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 52، قبل أن يقلص ناصر الشمراني النتيجة للاتحاد في الدقيقة 56.

وسجل إسماعيل مطر الهدف الثالث في الدقيقة 80.

واكتسح الاتحاد منافسه الريان القطري 5/1 في الجولة الأولى، في حين سقط الوحدة الإماراتي 0/2 أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

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