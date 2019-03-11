أهداف مباراة الوحدة والاتحاد.. 3/1 لرفاق إسماعيل مطر (فيديو)

سجل محمد صالح برغش الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوحدة الإماراتي مع الاتحاد السعودي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف محمد صالح برغش في الدقيقة 16، بعد عمل رائع من الأرجنتيني سبيستيان تيغالي.

وأضاف ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 52، قبل أن يقلص ناصر الشمراني النتيجة للاتحاد في الدقيقة 56.

وسجل إسماعيل مطر الهدف الثالث في الدقيقة 80.

واكتسح الاتحاد منافسه الريان القطري 5/1 في الجولة الأولى، في حين سقط الوحدة الإماراتي 0/2 أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

الوحدة 1 × 0 الاتحاد | هدف برغش .. ???? “ pic.twitter.com/Xf1JFJmoA2 — ✵ (@Pezvjv8DhgUeqZx) ١١ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الوحدة الاماراتي 2 × 0 الاتحاد السعودي | هدف الثاني الوحدة ليوناردو لاعب الاهلي سابقا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/0nHdv5K83D — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الوحدة الاماراتي 2 × 1 الاتحاد السعودي | هدف اول الاتحاد ناصر الشمراني , الكمالي و الشامسي !! وش الاخطاء ذي ???????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/5lvb9hX7Ec — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩