أهداف مباراة الوصل والزوراء.. 2/0 للنادي العراقي (فيديو)

تقدم سامال سعيد مجبل بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الزوراء العراقي مع الوصل الإماراتي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف سامال مجبل في الدقيقة 22، بتسديدة من داخل المنطقة.

وأضاف علاء عباس الهدف الثاني للزوراء بتسديدة قوية أيضًا، وهذه المرة من خارج المنطقة في الدقيقة 36.

ويملك الوصل 3 نقاط من فوزه 1/0 على النصر السعودي في الجولة الماضية، في حين تعادل الزوراء مع ذوب آهن أصفهان الإيراني.