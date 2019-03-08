موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في نصف نهائي كأس الخليج والقنوات الناقلة

يلاقي نادي النصر منافسه شباب الأهلي دبي، اليوم الجمعة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2018/2019.

وتقام المباراة الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة النصر وشباب الأهلي دبي على قنوات.

وتجاوز النصر عقبة الوصل في نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي، في حين اكتسح شباب الأهلي دبي منافسه الجزيرة 4/2.

وحقق شباب الأهلي دبي لقب البطولة 3 مرات مواسم 2016/2017، و2013/2014، و2011/2012، مقابل لقب وحيد للنصر موسم 2014/2015.

وأشار المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي دبي، إلى أن مباريات الكؤوس تختلف عن مباريات الدوري، وقال أروابارينا: ”المباراة مهمة بالنسبة للفريقين، خاصة وأنها في نصف نهائي كأس المحترفين الإماراتي لكرة القدم، والمعروف أن مباريات الكأس تعتبر ذات طبيعة خاصة، وتختلف عن مواجهات الدوري، وأتوقع مواجهة صعبة وقوية بين فريقين كبيرين، وكل منهما يبحث عن التأهل“.

وأضاف: ”الفريق الذي سيطبق الخطة الموضوعة من قبل المدرب، ويؤدي بالتزام وبشكل جدي سيكون الفوز حليفه، وما يهمنا مواصلة العمل الجاد والاستمرار في الأداء بقوة وتركيز حتى نضمن التأهل للمباراة النهائية“.

وتابع ”النصر فريق قوي ويملك عناصر جيدة في الخط الأمامي والوسط، ولديه عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، والمباراة ربما تكون بمثابة الفرصة الأخيرة للنصر لتحقيق شيء في هذا الموسم، وهو ما سيجعل اللاعبين يؤدون بقوة أكبر“.

‏وختم أروابارينا: ”تركيزنا منصب في الوقت الراهن على مباراة النصر، ونعمل على تجهيز الفريق بشكل جيد للمباراة، والفوز مهم لأنه سيزيد من خبرة اللاعبين، والوصول إلى المباراة النهائية أمر مهم للغاية بالنسبة للاعبين، كما أنه يعزز مكانة النادي أكثر“.

من جهته أكد الإسباني بينات سان خوسيه، مدرب النصر، أن مباراة الفريق أمام شباب الأهلي دبي، تمثل تحديًا كبيرًا للفريق بشكل عام.

وقال سان خوسيه: ”إنها مباراة استثنائية في ظروفٍ صعبة وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لنعيد الفرحة إلى أسرة نادي النصر.

وأضاف خوسيه ”الفوز في مثل هذه المواجهات المصيرية يتطلب مضاعفة الجهود والتحلي بالروح القتالية، وهو ما سنعمل على تحقيقه في أرض الملعب، وعلى اللاعبين أن يبذلوا أقصى ما لديهم للظهور بالشكل المشرف.