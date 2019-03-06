تكليف سليم عبدالرحمن بقيادة منتخب الإمارات ”مؤقتًا“ لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد

قررت لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم تكليف المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم ”مؤقتًا“ لحين التعاقد مع مدير فني أوروبي.
وكلفت اللجنة الفنية والمنتخبات خلال اجتماع اليوم برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي المدرب الوطني سليم عبد الرحمن لقيادة تجمع المنتخب الوطني في الفترة من 18 الى 26 مارس في أبوظبي.
وسيتم خوض تجربتين وديتين مع السعودية 21 الجاري وسوريا يوم 26، وسيكون التجمع للعناصر الواعدة التي سيتم تجهيزها للمرحلة المقبلة.
ووفقًا لصحيفة ”الاتحاد الرياضي“ اختار اتحاد الكرة 5 أسماء أوروبيين، لبدء التفاوض معهم، لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول، ولم يفصح عن الأسماء أو الجنسيات.
وسيتم الانتهاء من المفاوضات مع المدرب الأجنبي الجديد خلال شهر مارس الجاري وقبل وقت كاف من انتهاء دوري الخليج العربي.