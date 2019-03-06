تكليف سليم عبدالرحمن بقيادة منتخب الإمارات ”مؤقتًا“ لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد

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سيتم الانتهاء من المفاوضات مع المدرب الأجنبي الجديد خلال شهر مارس الجاري وقبل وقت كاف من انتهاء دوري الخليج العربي.