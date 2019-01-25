المنتخب الإماراتي يُسقط أستراليا ويتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا 2019 (صور)

أحرز علي مبخوت هدفًا في الشوط الثاني، ليقود الإمارات للفوز 1-صفر على أستراليا، حاملة اللقب، اليوم الجمعة، والتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

المنتخب الإماراتي يُسقط أستراليا ويقابل نظيره القطري في نصف نهائي كأس آسيا 2019https://bit.ly/2FY8Bjm#إرم_نيوز #AsianCup2019 Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Friday, January 25, 2019

وقدم المنتخب الإماراتي أداءً دفاعيًا صلبًا، وتحلى بالصبر في الهجوم، حتى استغل مبخوت خطأ دفاعيًا من ميلوش ديجنيك ليضع الكرة في الشباك، بعد مراوغة الحارس مات رايان.

وصمدت الإمارات، مدعومة بمشجعين متحمسين في استاد هزاع بن زايد في العين، أمام هجوم شرس من أستراليا في الدقائق الأخيرة، لتضرب موعدًا في الدور قبل النهائي مع قطر التي هزمت كوريا الجنوبية 1-صفر، في مباراة أخرى في دور الثمانية، في وقت سابق اليوم الجمعة، في أبوظبي.