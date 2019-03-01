لاعبو الفجيرة يشتبكون مع حكم مباراة الشارقة لهذا السبب (فيديو)

اشتبك لاعبو الفجيرة مع حكم مباراة فريقهم أمام الشارقة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدوري الإماراتي مساء الجمعة.

ورصدت ”دبي الرياضية“ لقطات أظهرت رجال الأمن يتدخلون لحماية حكم المباراة من اعتراض بعض اللاعبين عقب اللقاء.

وجاء اعتراض لاعبي الفجيرة على الهدف، حيث طالبوا الحكم بعدم احتسابه بعد خطأ رايان منديز لاعب الشارقة ضد مدافع فريقهم.

لقطات لم تعرض على الهواء مباشرة .. رجال الأمن يتدخلون لحماية حكم المباراة من اعتراض بعض من لاعبي #الفجيرة في مباراة #الشارقة #المنصة

تابع البث الحي: https://t.co/QOAZPC4YiB pic.twitter.com/Cj9Fi082Nc — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١ مارس ٢٠١٩

وسجل الشارقة هدفًا مثيرًا للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق فوزًا مثيرًا 1-صفر على مستضيفه الفجيرة، اليوم الجمعة، وابتعد بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفارق ثماني نقاط عن العين حامل اللقب.

وانتقد عبدالله مسفر مدرب الفجيرة حكم المباراة بشكل كبير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء.

وقال مسفر: “ المباراة حسمها الحكم.. افهموها كما تفهموها“، ولم يوضح أكثر من ذلك“.

كما نشر نادي الفجيرة على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ صورة للاحتكاك، وكتب فوقها: ”خطأ كارثي ينهي مجهود الجميع !!!“.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل السلبي قبل أن يحصل رايان منديز لاعب الرأس الأخضر على كرة وتوغل لعمق دفاع الفجيرة، ليسجل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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خطأ كارثي ينهي مجهود الجميع !!!#fujfc pic.twitter.com/de0GkrhZKK — FUJAIRAH FC (@Fuj_FC) ١ مارس ٢٠١٩

واعترض الفجيرة على ارتكاب منديز مخالفة ضد اللاعب أحمد علي راشد قبل إكمال هجمة الهدف.

وبهذا الفوز الدرامي، رفع الشارقة رصيده إلى 43 نقطة مقابل 35 للعين و34 للجزيرة بعد 17 مباراة.