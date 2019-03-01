نادي الشارقة يقترب من لقب الدوري الإماراتي بفوز درامي على الفجيرة (فيديو)

سجل الشارقة هدفًا مثيرًا للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق فوزًا مثيرًا 1-صفر على مستضيفه الفجيرة، اليوم الجمعة، وابتعد بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفارق ثماني نقاط عن العين حامل اللقب.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل السلبي قبل أن يحصل رايان منديز لاعب الرأس الأخضر على كرة وتوغل لعمق دفاع الفجيرة، ليسجل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واعترض الفجيرة على ارتكاب منديز مخالفة ضد اللاعب أحمد علي راشد قبل إكمال هجمة الهدف.

وبهذا الفوز الدرامي، رفع الشارقة رصيده إلى 43 نقطة مقابل 35 للعين و34 للجزيرة بعد 17 مباراة.