الوحدة يمطر شباك بني ياس برباعية ويصعد للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

أمطر فريق الوحدة، مرمى ضيفه بني ياس بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة عشرة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

أحرز رباعية الوحدة، الأرجنتيني سبيستيان تيجالي (هدفين) والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا (هدفين) في الدقائق 26 و50 و52 و62.

بينما جاء هدف بني ياس الوحيد في الدقيقة 47 عن طريق يوسف جابر.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الوحدة إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن بني ياس الذي جاء في المرتبة التالية، ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 40 نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل النصر مع ضيفه اتحاد كلباء بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

تقدّم النصر بهدف عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 16، إلا أن كلباء أدرك التعادل في الدقيقة 66 عن طريق الإيفواري جيوفانى سيو.