الوحدة الإماراتي يعلن رسميًا ضم البرازيلي ليوناردو داسيلفا لمدة موسمين

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميًا ضم البرازيلي ليوناردو دا سيلفا لمدة موسمين، قادمًا من النادي الأهلي السعودي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الاثنين: البرازيلي ليوناردو دا سيلفا وحداوي لموسمين، بعد اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقد، مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح، وأن يكون إضافة للعنابي وملبيًا لطموحات جماهيره”.

وسيكون اللاعب البرازيلي بديلًا للمجري جوجاك الذي رحل بنهاية الموسم الماضي عن الفريق الإماراتي عقب انتهاء عقده.

البرازيلي ليوناردو دا سيلفا وحداوي لموسمين ، بعد اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقد ، مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح وأن يكون إضافة للعنابي وملبياً لطموحات جماهيره .#WHDFC pic.twitter.com/JVMA8gxDGp — Al Wahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) August 6, 2018

يبلغ دا سيلفا من العمر 26 عامًا، ويلعب كجناح، وسجل مع الأهلي 10 أهداف في الموسم الماضي، خلال 19 مباراة خاضها مع الفريق، كما صنع 6 أهداف.

وبالتعاقد مع دا سيلفا يكون الوحدة أكمل عقد أجانبه الأربعة، بعد الإبقاء على كل من الأرجنتيني تيغالي، والمغربي مراد باتنة، والكوري ريم، الذين سيتواجدون ضمن قائمته للموسم الجديد.

وسبق أن لعب ليوناردو، في أندية عديدة خلال مسيرته مثل: ميتالوره دونيتسك الأوكراني، جبلة الأذربيغاني، أنجي الروسي، بارتيزان الصربي، والأهلي السعودي.

ويعتبر اللاعب البرازيلي الجديد، إضافة مهمة للخط الأمامي للوحدة، والذي يبدأ موسمه يوم الـ25 من أغسطس/آب الجاري، بلقاء العين في سوبر الخليج العربي.