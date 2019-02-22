مدرب شباب الأهلي دبي يتهم حكم مباراة الشارقة بعدم القدرة على إدارة اللقاءات الكبيرة

اتهم رودولفو أروابارينا، مدرب نادي شباب الأهلي دبي، حكم مباراة فريقه أمام الشارقة، عمار الجنيبي، بعدم القدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وقال أروابارينا في تصريحات نقلتها صحيفة ”الاتحاد الرياضي“: ”أدرب لنحو 3 سنوات في الإمارات، وفي كل مباراة يديرها الحكم عمار الجنيبي يدفعني للشك في مقدرته على إدارة المباريات الكبيرة“.

وتحصل فريق الشارقة على ركلة جزاء في الدقيقة 80، وشهدت جدلًا واسعًا بعد لجوء حكم المباراة عمار الجنيبي إلى تقنية الفيديو، وسط اعتراض لاعبي شباب الأهلي دبي.

رودولفو أروابارينا مدرب #شباب_الأهلي: أدرب لنحو 3 سنوات في الإمارات وفي كل مباراة يديرها الحكم عمار الجنيبي يدفعني للشك في مقدرته على إدارة المباريات الكبيرة#الشارقة_شباب_الأهلي#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/2luOeW7kTG — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وواصل فريق الشارقة التحليق بعيدًا بقمة جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 16 للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي اللقاء، البرازيلي ويلتون سواريز ومواطنه إيغور كورونادو من ضربة جزاء، في الدقيقتين 74 و84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر الشارقة الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي دبي عند 29 نقطة في المركز الرابع.