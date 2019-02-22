الشارقة يتخطى شباب الأهلي دبي ويُحكم قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

أحكم نادي الشارقة قبضته على صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعد أن سجل هدفين في آخر ربع ساعة خلال فوزه 2-صفر على شباب الأهلي دبي في مباراة قمة اليوم الجمعة.

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 74 ليتقدم عبر البرازيلي ويلتون سواريز، بتسديدة منخفضة من مسافة قريبة.

وضاعف مواطنه ايجور كورونادو التقدم من ركلة جزاء، قبل ست دقائق على النهاية ليجمد رصيد شباب الأهلي عند 29 نقطة في المركز الرابع.

وحقق الشارقة فوزه الخامس على التوالي في المسابقة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم بعد 16 مباراة، معززًا صدارته برصيد 40 نقطة بفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب العين، الذي يواجه النصر غدًا السبت.