الوصل ينزل الخسارة السادسة بنادي الوحدة في الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق الوصل فوزًا مهمًا على منافسه نادي الوحدة، 1/0، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، في الجولة الـ 16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وحصل الوصل على ركلة حرة مباشرة، لعبها رونالدو منديز إلى فابيو دي ليما، الذي أودعها الشباك برأسه في الدقيقة 13.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص فيما تبقى من المباراة، وحصل لاعبو الوحدة على 6 بطاقات صفراء، مقابل 3 للاعبي الوصل.

وهذا الفوز الأول للوصل على الوحدة في الدوري الإماراتي منذ أكتوبر 2017.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 17 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد الوحدة عند 24 نقطة في المركز السادس.