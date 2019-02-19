نادي الوحدة الإماراتي ينفي إعفاء عبدالباسط محمد مدير الفريق من منصبه (صورة)

نفت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، ما يتم تداوله حول إعفاء عبدالباسط محمد من منصبه كمدير الفريق الأول، وتعيين فهد مسعود بدلًا عنه.

وأصدرت إدارة الوحدة بيانًا قالت فيه، إن عبدالباسط متغيب في الفترة الماضية؛ لأسباب خاصة، ويقوم فهد مسعود بالمهام الإدارية للفريق الأول لحين عودته.

وأضاف البيان: ”تنوه الإدارة، بالرجوع إلى المصادر الرسمية في إدارة الشركة للحصول على المعلومات الصحيحة“.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى قيام إدارة الوحدة بالاستغناء عن عبدالباسط محمد مدير الفريق الأول، إلا أن نادي الوحدة نفى الأمر تمامًا.