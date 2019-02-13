وفاة عيسى علي لاعب فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة

كشف نادي الشارقة عن وفاة عيسى علي مبارك، لاعب فريق الناشئين لكرة اليد، يوم الثلاثاء، أثناء التدريبات.

ونعى النادي لاعبه عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي نادي الشارقة لكرة القدم لاعب فريق الناشئين لكرة اليد عيسى علي المعولي، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي نادي الشارقة لكرة القدم لاعب فريق الناشئين لكرة اليد عيسى علي المعولي، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 13, 2019

ووفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن اللاعب الشاب توفي قبل تدريب فريقه عصر أمس من دون معرفة سبب الوفاة حتى الآن، مؤكدة أن النادي سيصدر بيانًا رسميًا خاصًا بوفاة اللاعب والكشف عن سبب الوفاة التي حدثت قبل تدريب فريقه مباشرة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، ولكنه كان قد فارق الحياة من دون معرفة السبب.