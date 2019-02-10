هدف مباراة العين والوحدة.. كايو يتقدم للزعيم (فيديو)

تقدم كايو لاعب نادي العين بهدف في شباك ضيفه الوحدة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، ومؤجَّلة من الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري الإماراتي.

وفي الدقيقة 65 استلم كايو بينية من زميله، وانفرد بالمرمى، وأودع الكرة في شباك الوحدة.

وكان هذا اللقاء قد تأجل للعين بسبب خوضه بطولة كأس العالم للأندية التي شارك بها الزعيم وصعد للمباراة النهائية، وخسر أمام ريال مدريد الإسباني.

ويحتل العين حامل اللقب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وحقق الزعيم 9 انتصارات، وتعادل مرتين، وخسر مثلهما، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر، وسجل العين 28 هدفاً، واستقبل 11 هدفًا، ويعد السويدي ماركوس بيرغ هداف الفريق بالدوري برصيد 10 أهداف.

ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد 21 نقطة من خلال 5 انتصارات، و6 تعادلات، و3 هزائم، وسجل الفريق 37 هدفًا، واستقبل 28 هدفًا، ويعد الأرجنتيني سباستيان تيغالي هدَّاف الفريق برصيد 11 هدفًا.

وفاز الوحدة في آخر مواجهة ضد العين في بطولة السوبر الإماراتي التي أُقيمت في مصر في أغسطس الماضي بضربات الترجيح بعد ريمونتادا للعين في الشوط الثاني بتسجيل 3 أهداف ليتعادل مع تقدم الوحدة بثلاثية في الشوط الأول.

ولم يفز الوحدة في الدوري الإماراتي منذ تغلبه بنتيجة 2-1 يوم 26 سبتمبر 2015.