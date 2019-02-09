شباب الأهلي دبي يهزم النصر ويتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

شباب الأهلي دبي يهزم النصر ويتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

المصدر: فريق التحرير

تأهل فريق شباب الأهلي دبي اليوم السبت، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي، وتغلب على ضيفه النصر ضمن منافسات ربع النهائي بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بذلك، أصبح شباب الأهلي دبي آخر المتأهلين لنصف النهائي بعدما سبقه الظفرة والوصل والشارقة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وتمكن النصر من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 77 عبر محمد العكبري، إلا أن شباب الأهلي دبي أدرك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق المولدوفي لوفانور هنريقو دي سوسا.

ولعب الفريقان شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمها شباب الأهلي دبي لصالحه بنتيجة 4-2.

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