أحمد خليل يقود شباب الأهلي دبي لفوز قاتل على الجزيرة في قمة الدوري الإماراتي (فيديو)

قاد أحمد خليل ناديه شباب الأهلي دبي لفوز قاتل على الجزيرة، في قمة منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وفشل لاعبو الجزيرة وشباب الأهلي دبي في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما على مدار الشوط الأول، والوقت الأصلي من الشوط الثاني.

لكن أحمد خليل كان له رأي آخر، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من لاعبي الجزيرة، ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ويعلن تقدم شباب الأهلي دبي 1/0 في الدقيقة 93.

وهذا الفوز الثاني على التوالي لشباب الأهلي دبي على الجزيرة، بعد أن فاز 4/2 في كأس الخليج العربي الإماراتي في ديسمبر الماضي، علمًا أن مباراة الذهاب في الدوري انتهت بفوز الجزيرة 5/4.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 28 نقطة في المركز الرابع، في المقابل تجمد رصيد الجزيرة عند 28 نقطة أيضًا لكن في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، تعادل النصر 2/2 مع عجمان.

وسجل هدفَي النصر الإسباني ألفارو نيغريدو في الدقيقتين 38، و71، في حين سجل لعجمان جوان العمري بالجوان العمري بالخطأ في مرماه، وفاندر ساكرامينتو فييرا من ضربة جزاء في الدقيقة 98.

ورفع التعادل رصيد عجمان إلى 19 نقطة في المركز السادس، مقابل 16 نقطة للنصر في المركز التاسع.