الشارقة يتأهل بصعوبة إلى قبل نهائي كأس رئيس الإمارات

أحرز عبدالله غانم هدفًا من ضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود الشارقة إلى قبل نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، بعد الفوز 2-1 على ضيفه الإمارات في دور الثمانية، اليوم السبت.

ولحق الشارقة متصدر دوري المحترفين بناديي الظفرة والوصل إلى قبل النهائي، بينما يلتقي شباب الأهلي دبي والنصر في وقت لاحق، اليوم، في ختام مباريات دور الثمانية.

وأحرز حسام لطفي هدف التعادل للإمارات في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الوقت الأصلي للمباراة، عندما تابع تمريرة عرضية وحولها من مدى قريب في شباك عادل الحوسني حارس الشارقة.

ووضع ريان مينديز الشارقة في المقدمة في الدقيقة 13، عندما أحسن استقبال تمريرة طويلة وانفرد بالمرمى وأرسل الكرة إلى المرمى.