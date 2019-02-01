الآسيوي يرفض شكوى الاتحاد الإماراتي ضد قطر في كأس آسيا 2019

رفضت لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتجاج الإمارات ضد أحقية اثنين من لاعبي قطر في تمثيل الفريق في بطولة كأس آسيا 2019.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان اليوم: “رفضت لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد احتجاج الاتحاد الإماراتي بشأن أحقية اثنين من لاعبي قطر في تمثيل الفريق”.

وتأهل منتخب قطر للمباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية 2019 بفوزه 4/0 على الإمارات في نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية اليوم بين قطر واليابان، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS المفتوحة، كما تنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.