كل ما تريد معرفته عن مباراة اليابان وقطر في نهائي كأس آسيا

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي لمتابعة المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية 2019 بين منتخبي قطر واليابان.

وتبدو الفوارق التاريخية شاسعة بين المنتخبين؛ إلا أن طموحات العنابي ومحاربي الساموراي ترسم ملامح مواجهة مثيرة ومتميزة في نهائي كأس آسيا.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، بصافرة الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف.

وتنقل مباراة قطر واليابان قناة beIN SPORTS المفتوحة، كما تنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR ، بتعليق رؤوف بن خليف ويوسف سيف وأحمد الطيب.

#AsianCupFinal: Japan ???????? v ???????? Qatar ????: February 1, 2019

⏰: 6pm (local time)

????️: Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi#AsianCup2019 pic.twitter.com/LjGzwpVJC8 — #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٣١ يناير ٢٠١٩

تفوق ياباني

تقابل المنتخبان 7 مرات تفوق خلالها الكمبيوتر الياباني مرتين وفاز العنابي القطري مرة وتعادلا في 4 مواجهات كلها بنتيجة 1/1.

بدأت المباريات بفوز ساحق لمنتخب قطر 3/0 في كأس آسيا 1988، ثم تعادلا في دورة الألعاب الآسيوية 1994، وفي كأس آسيا 2000 وفي كأس آسيا 2007.

وفاز منتخب اليابان في تصفيات مونديال 2010 بنتيجة 3/0، ثم تعادلا في اليابان 1/1، وفي كأس آسيا 2011 فاز المنتخب الياباني بنتيجة 3/2 في دور الـ 8.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب اليابان بعد صدارته المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز 3/2 على تركمانستان، و1/0 على عُمان، و2/1 على أوزبكستان، ثم فاز الساموراي 1/0 على السعودية في دور الـ16، ثم تخطى فيتنام 1/0 في ربع النهائي، وأطاح بإيران 3/0 في نصف النهائي.

وسجل منتخب اليابان 11 هدفًا، بينما استقبل 3 أهداف ولم تهتز شباك محاربي الساموراي في آخر 3 مباريات بالبطولة، ويعد يوبا أوساكو مهاجم فيردر بريمن الألماني هداف اليابان بالبطولة برصيد 4 أهداف.

وتأهل منتخب قطر متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على 2/0 على لبنان، و6/0 على كوريا الشمالية، ثم 2/0 على السعودية، وتخطى عقبة العراق 1/0 في دور الـ 16، وبالنتيجة ذاتها فاز على كوريا الجنوبية في ربع النهائي، ثم تغلب على الإمارات 4/0 في نصف النهائي.

وسجل منتخب قطر 16 هدفًا ولم تهتز شباكه في البطولة وبالتالي هو صاحب الدفاع الأقوى، ويبقى المعزبالله علي هداف العنابي والبطولة برصيد 8 أهداف.

خلطة إسبانية وأحلام قطرية

يقود منتخب قطر المدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي نجح في فرض أسلوب لعبه القائم على الكرة السريعة والأداء الهجومي في طريقته 4-3-3، مستفيدًا من قدرات الجانب الأمامي بجانب المجهود البدني الكبير في وسط الملعب.

ويعتمد منتخب قطر على تشكيلته الثابتة التي تضم سعد الشيب وأمامه الرباعي سالم الهاجري وطارق سلمان مع الظهير الأيمن بيدرو ميغيل والظهير الأيسر عبدالكريم الحاج في خط الدفاع.

ويملك سانشيز مرونة كبيرة في وسط الملعب بوجود لاعب الارتكاز صاحب المجهود الوافر عاصم ماديبو وقدرات بوعلام خوخي في صناعة اللعب بجانب كريم بوضياف، بينما يقود الهجوم القناص المعزبالله علي وبجواره حسن الهيدوس وأكرم عفيف.

وقال المصري محمود جابر، مدرب أم صلال القطري السابق، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” إن منتخب قطر يعيش تطورًا فنيًا كبيرًا، خاصة مع تألق ثلاثي الهجومي المعز والهيدوس وعفيف، موضحًا أن سانشيز نجح في تكوين التوليفة المناسبة.

وأضاف “الاختبار أمام اليابان سيكون الأهم لأنه المحطة الأخيرة للتتويج وأيضًا لوجود منافس صاحب خبرات وتمرس في حصد اللقب القاري وبالتالي ستكون المباراة مقياسًا حقيقيًا لشخصية هؤلاء اللاعبين”.

خبرة اليابان

يراهن منتخب اليابان على خبراته الطويلة في البطولة فهو المنتخب الأكثر تتويجًا برصيد 4 ألقاب في مواجهة قطر الباحثة عن أول نجمة آسيوية.

ويقود منتخب اليابان مديره الفني هاجيمي مورياسو والذي يعتمد بصفة أساسية على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس شويتشي جوندا وأمامه الرباعي مايا يوشيدا وهيروكي ساكاي وواتارا إيندو ويوتو ناغاتومو للدفاع.

ويقود خط الوسط ثنائي الارتكاز جينكي هاراغوتشي وجاكو شيباساكي، مع سرعات الأطراف بوجود ريتسو دوان وتاكيهيرو تومياسو، مع ثنائي الهجوم تاكومي ميناموتو ويوبا أوساكو.