القنوات الناقلة لمباراة اليابان ضد قطر اليوم في نهائي كأس آسيا 2019

يستعد عشاق ومتابعو كرة القدم الآسيوية لمشاهدة المباراة النهائية في كأس الأمم الآسيوية 2019، في الإمارات، والتي تجمع منتخبي قطر واليابان، على استاد مدينة زايد الرياضية.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS المفتوحة، كما تنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

وتقام مباراة اليابان ضد قطر الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وهذه أول مرة يصعد فيها منتخب قطر للمباراة النهائية في كأس آسيا، في حين يسعى منتخب اليابان لإحراز اللقب للمرة الخامسة.

وسيدير الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف المباراة النهائية.

وقال مدرب قطر، الإسباني فيلكس سانشيز إن هذه أهم مباراة في تاريخ كرة القدم القطرية.

وبإمكان هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، أن يدخل التاريخ إذا أصبح أول من يفوز بلقب كأس الأمم الآسيوية كلاعب ومدرب.

وحقق منتخب قطر 6 انتصارات في البطولة مسجلًا 16 هدفًا، ولم يستقبل أي هدف، كما حقق منتخب اليابان 6 انتصارات، سجل فيها 11 هدفًا، واستقبل 3 أهداف.