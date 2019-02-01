موعد مباراة اليابان ضد قطر اليوم في نهائي كأس آسيا 2019

يلاقي المنتخب القطري منافسه الياباني، في المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات، على ملعب مدينة زايد الرياضية، اليوم الجمعة.

وتقام المباراة الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة اليابان ضد قطر على قناة beIN SPORTS المفتوحة، كما تنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

ويسعى منتخب اليابان للتتويج باللقب للمرة الخامسة في التاريخ، علمًا أنه حامل الرقم القياسي في البطولة بـ 4 ألقاب، في حين لم يسبق لمنتخب قطر أن أحرز اللقب، وهذه أول مرة يصعد فيها للمباراة النهائية في البطولة.

وأحرز منتخب اليابان البطولة أعوام 1992، و2000، و2004، و2011.

???? خبر سار ???? مواجهة #قطر_اليابان غدا ستبث على القناة المفتوحة و MAX HD1 و MAX HD2 ???? كن جزءا من الحدث الكبير.. لا تفوت نهائي #كأس_آسيا2019#AsianCup2019 #beINAFC pic.twitter.com/sFMq8dTblI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٣١ يناير ٢٠١٩

وأسند الاتحاد الآسيوي مهمة إدارة المباراة النهائية للحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف، البالغ من العمر 41 عامًا.

وأوضح الاتحاد القاري، أن إيرماتوف، الذي سبق أن أدار نهائي كأس آسيا 2011، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة في نهائيات كأس العالم، منذ ظهوره الأول في 2010.

وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي 5 مرات، كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا 5 مرات أيضًا خلال مسيرته الرائعة.