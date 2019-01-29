العين الإماراتي يعلن رسميًا رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش

أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين الإماراتي، رحيله عن الفريق، كما كشف العين عن تكليف الجهاز الفني الرديف بتولّي مهمة تدريب الفريق الأول “مؤقتًا” بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد ماميتش بالتراضي.

ولم يكشف النادي في بيانه سببَ إقالة المدرب ماميتش الذي قضى فترة مع الفريق الإماراتي.

ونشر زوران عبر حسابه الشخصي على تويتر، رسالة وداع للجماهير.. تذكَّر خلالها الفوز بالثنائية العام الماضي، والمشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال ماميتش:”لا يمكن نسيان ما حققته مع العين بالفوز بالثنائية، وما أحمله من ذكريات رائعة في كأس العالم للأندية، والانتصارات التاريخية، وبلوغ النهائي أمام ريال مدريد”.

وتابع:”تجمعنا ذكريات صنعناها سويًا، وتاريخًا كتبناه معًا، وأتوجه بالشكر للاعبين، وكل فرد في النادي، خاصة الجماهير والتي بدونها ما كان من الممكن تحقيق أي شيء، وبالطبع أتوجه بالشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد، والشيخ هزاع بن زايد، وعضو مجلس الإدارة عبيد حماد، على مساندتهم الدائمة”.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية، ذكرت أن نادي الهلال بصدد الانفصال عن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي يقوده منذ مطلع الموسم الحالي.

العين يكلف الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول "مؤقتاً" بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي#نادي_العين pic.twitter.com/n9CiHXJ6zt — Al Ain FC (@alainfcae) January 29, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق قد تم بالفعل بين إدارة الهلال، والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي، ليشرف على تدريب الزعيم خلفًا لـ جيسوس.

وسينفصل ماميتش (47 عامًا)، بالتراضي عن العين -بحسب الصحيفة- بعد أن قاده إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، باحتلال المركز الثاني خلف ريال مدريد.

ويمتلك المدرب الكرواتي تجربة سابقة في الملاعب السعودية في موسم 2016\2017، عندما أطاح بالهلال من نصف نهائي كأس وليّ العهد، قبل أن يخسر النهائي أمام الاتحاد.

ويحتل العين المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد مرور 12 جولة برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الشارقة المتصدر.