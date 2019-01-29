قطر تهزم الإمارات برباعية وتتأهل لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى

تأهل منتخب قطر للمباراة النهائية بكأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا 4-صفر على الإمارات صاحبة الضيافة، اليوم الثلاثاء.

وضربت قطر موعدًا مع اليابان في المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية.

افتتح بوعلام خوخي التسجيل بعد أن تسلم تمريرة أكرم عفيف وانطلق في هجمة مرتدة سريعة، ليسدد كرة منخفضة باغتت الحارس خالد عيسى في الدقيقة 22.

وبعد ربع ساعة ضاعف المعز علي التقدم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

وفشلت الإمارات في تقليص الفارق في الشوط الثاني، رغم محاولات علي مبخوت وأحمد خليل، بينما أضاف حسن الهيدوس الهدف الثالث بعد أن انفرد بالحارس عيسى وسدد الكرة من فوق رأسه بطريقة رائعة، قبل عشر دقائق على النهاية.

وأضاف البديل حامد إسماعيل الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة، بعد طرد إسماعيل أحمد مدافع الإمارات.