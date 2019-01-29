قذف المعز علي بالأحذية بعد احتفاله بالرقص أمام الجمهور خلال مباراة الإمارات وقطر (فيديو)

ردت بعض الجماهير الإماراتية الحاضرة مواجهة منتخب بلادها ضد قطر، في ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، يوم الثلاثاء، على استفزاز المعز علي عبدالله، صاحب الهدف الثاني للمنتخب القطري، بإلقاء الأحذية عليه من المدرجات.

وتشهد ملاعب كرة القدم في أنحاء العالم مثل هذه التصرفات البعيدة عن الروح الرياضية.

وكان دعوات رسمية إماراتية قد حذرت من التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية.

وغرد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قبل مباراة المنتخبين : “وصول منتخبنا إلى المباراة نصف النهائية في كأس آسيا إنجاز كبير، وكلنا ثقة بأن فرسان الأبيض قادرون على الوصول إلى المربع الأخير، والأهم الحفاظ على الروح الرياضية والتشجيع بإيجابية، ففي ذلك تتجسد قيمنا السامية في عام التسامح… ومنصور يا الأبيض”.

وسجل المعز علي، مهاجم ونجم المنتخب القطري، الهدف الثاني لمنتخب بلاده أمام نظيره الإماراتـي، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2019.

جماهير المنتخب الاماراتي بعد هدف قطر الثاني ؛ pic.twitter.com/Yo8HHksqDM — اهداف المباريات (@OnsidearV) January 29, 2019

وبعد الهدف ذهب تجاه مدرجات جماهير “الأبيض”، ليحتفل بالرقص بشكل استفزازي بالقرب من جماهير الأبيض، فردت عليه الجماهير بإلقاء الأحذية.

وطالب رجال أمن الملعب الجمهور بالتوقف عن إلقاء الزجاجات والأحذية.

المعز علي يلعن ام الاستفزاز???????? pic.twitter.com/LD7yh1kQBV — فواز . (@Fuaz_f0) ٢٩ يناير ٢٠١٩

وحرص خالد عيسى، حارس مرمى الإمارات، على منع اللاعب من استمرار استفزازه للجمهور حتى لا تتوتر الأجواء.

ويلتقي الفائز من قطر والإمارات مع المنتخب الياباني في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العريقة.

نصف نهائي كاس امم اسيا | الامارات 0 × 2 قطر | هذا ماحصل بعد هدف قطر الثاني HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/1hCQH8zdSo — انا موت (@OOQQ8808) January 29, 2019

ولم يشتك المنتخب القطري من أي تعامل سيء أو خروج عن النص منذ انطلاق البطولة، بحسب تصريحات مسؤولي المنتخب القطري لوكالات أجنبية.