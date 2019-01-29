أهداف مباراة الإمارات وقطر.. 2-0 لـ”العنابي” (فيديو)

سجل بوعلام خوخي الهدف الأول لمنتخب قطر في شباك نظيره الإماراتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 على استاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي.

وفي الدقيقة 37 أضاف المعز علي عبدالله الهدف الثاني لقطر.

GOAL ⚽️ Almoez Ali ups his goal tally to 8 this tournament with a cracking finish! ???????? 2 – 0 ????????#AsianCup2019 #beINAFC pic.twitter.com/yz229suNmo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2019

ويسعى كلا المنتخبين لبلوغ المباراة النهائية والرهان على اللقب الأغلى في القارة الآسيوية.

ونجح المنتخب الإماراتي في بلوغ هذا الدور بعدما تخطى عقبة أستراليا بهدف نظيف في دور الـ8، فيما صعدت قطر بعد تجاوز كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء أيضًا.

وتذوق منتخب قطر طعم الانتصار في المباريات الخمس التي خاضها في البطولة كما حافظ على نظافة شباكه طوال مشواره في المسابقة القارية.

ويفتقد في مباراة اليوم لجهود لاعبه بسام الراوي؛ بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة كوريا الجنوبية، فيما يغيب عن منتخب الإمارات الثنائي محمد أحمد وخليفة مبارك؛ بسبب الإصابة.