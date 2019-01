أهداف مباراة الإمارات وقطر.. 2-0 لـ”العنابي” (فيديو)

سجل بوعلام خوخي الهدف الأول لمنتخب قطر في شباك نظيره الإماراتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 على استاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي.

وفي الدقيقة 37 أضاف المعز علي عبدالله الهدف الثاني لقطر.

GOAL ⚽️ Almoez Ali ups his goal tally to 8 this tournament with a cracking finish!

???????? 2 – 0 ????????#AsianCup2019 #beINAFC pic.twitter.com/yz229suNmo

